NAPOLI - La Puteolana 1902 vede fermarsi Carmine Signore alla vigilia del big match contro il Savoia, capolista del girone A di Eccellenza campana. Solo domani si valuterà un suo possibile impiego e, nel frattempo, il Presidente Carmine Franco ha caricato così la squadra: "Arriviamo a questa partita con tanta sfortuna e con tante assenze, non ci voleva ma ho piena fiducia in chi scenderà in campo convinto che la squadra darà il massimo e sarà piu forte delle difficoltà".

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA