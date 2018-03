San Salvatore: «Ora basta, valutiamo il ritiro dal campionato»

BENEVENTO - "Dopo l’ennesima vergogna arbitrale l’Asd San Salvatore Calcio valuta la possibilità di ritirarsi dal campionato". Inizia così il duro comunicato stampa del club beneventano, diramato in queste ore dopo il pareggio per 2-2 in casa dell'Atletico Cerreto. "Dopo aver disputato una delle migliori gare della stagione – scrive la dirigenza presieduta da Luca Avitabile – in casa della seconda forza del torneo, dopo essere passanti in vantaggio, ci siamo prima visti espellere un tesserato con una decisione che ha lasciato increduli anche gli avversari e poi fischiare un calcio di rigore che ci limitiamo a definire molto dubbio. Come se non bastasse, nel corso del secondo tempo, dopo aver raggiunto il pareggio, abbiamo subito una seconda, ingiusta espulsione rimanendo così in nove. All’ultimo minuto del tempo regolamentare ecco arrivare la ciliegina sulla torta. Ancora un calcio di rigore, inesistente, concesso agli avversari. A questo punto, dopo le proteste legittime dei nostri calciatori, che hanno poi deciso di abbandonare il terreno di gioco, il direttore di gara ha pensato bene di continuare a distribuire, senza nessun criterio, cartellini rossi. La gara è poi terminata, a detta dell’arbitro, perché non sussistevano più i ‘numeri’ per proseguire”. "Tutto questo non siamo più disposti ad accertarlo, non solo per rispetto di chi scende in campo ma anche di chi fa sacrifici tutta la settimana. Quello di ieri non è il primo caso. Già in precedenza abbiamo dovuto fare i conti con torti arbitrali ma mai ci era capitato di dover accettare anche atteggiamenti irrisori ed irrispettosi nei nostri confronti”.

