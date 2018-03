Maddalonese, Aveta: «Vogliamo toglierci nuove soddisfazioni»

MADDALONESE - Soddisfazione, in casa Maddalonese per la convocazione nella Rappresentativa Regionale Juniores dell’atleta classe 2000 Carmine Cristiano. L’esterno d’attacco parteciperà al Torneo delle Regioni 2018 con la Campania che affronterà Sardegna, Toscana e Umbria. “Siamo a fine stagione – commenta il direttore generale della Maddalonese Mattia Aveta – ed è tempo di tirare le somme. La buona annata della prima squadra che ha centrato la salvezza nel campionato di Eccellenza con largo anticipo, è stata impreziosita dai risultati del settore giovanile. Mi riferisco non solo alla juniores che per il secondo anno consecutivo parteciperà ai playoff regionali con ambizioni di vincerli, ma anche a tutti i giovani che hanno esordito in prima squadra. E questa è una soddisfazione enorme per tutti noi, è un motivo d’orgoglio che ripaga i sacrifici fatti in questi anni. La convocazione di Carmine Cristiano con la Rappresentativa è motivo di grande orgoglio per noi e ringrazio tutto lo staff tecnico che ha permesso di tagliare questo traguardo al ragazzo. Non a caso mercoledì ha esordito in prima squadra con una maglia da titolare il giovane classe 2001 Montano che è anche stato uno dei migliori in campo. Il lavoro di questi anni di mister Liguori con Orlando Ceglie in sinergia con Gianni Sannazzaro, ha consentito al nostro club di ammirare e apprezzare i progressi dei talenti nostrani. E’ esattamente la strada che questa proprietà intendeva intraprendere e siamo certi di poter regalare altre soddisfazioni alla città di Maddaloni”.