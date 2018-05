Real Sarno, Porpa: «Ci toglieremo delle soddisfazioni»

SARNO - Napoletano di Camaldoli, nato a Pollena Trocchia il 15 maggio di trentuno anni fa. Nonostante la giovane età, mister Vittorio Porpa può già vantare un’ottima esperienza nel mondo del calcio. Ha cominciato ad allenare in diversi settori giovanili e scuole calcio, fino ad arrivare alle panchine di Internapoli e Cimitile (tra le altre). Alla guida dell’Internapoli conquista il titolo Regionale, al Cimitile ottiene una clamorosa salvezza, confermando così la Promozione. Qualcosa di simile a quanto avvenuto quest’anno: alla fine del girone d’andata, la Real Sarno é a quota 16 punti in classifica. Nonostante la situazione non sia delle più semplici, la società si prodiga nel rinforzare la squadra in tutti i reparti, affidando a Porpa il richiamo di preparazione nella sosta natalizia. Il “prof.” dapprima affianca e poi avvicenda Natale Pastore alla guida tecnica (diventa così il più giovane allenatore della categoria), conducendo i granata ad una straordinaria salvezza. Il tecnico commenta la stagione: "Ero stato contattato già ad agosto, la società aveva appena rilevato il titolo per la partecipazione al campionato di Promozione ma, essendo legato alla Mariglianese, non ero in condizione di accettare. A dicembre, riaperti i trasferimenti, mi é stato rinnovato l’invito ed ho accettato volentieri. Col senno di poi, posso dire che mi avrebbe fatto piacere seguire la squadra dall’inizio, ma purtroppo non é stato possibile. Quando sono arrivato il clima non era dei migliori, vedevo una squadra molto demotivata. Non dimentichiamo che si trattava di un gruppo nuovo, creato dal nulla. Non era semplice in pochi mesi amalgamare una squadra competitiva per un campionato così difficile come la Promozione. Dovevamo assolutamente sfruttare la sosta natalizia per rimetterci in carreggiata. Ho trovato un gruppo eccezionale. Dei ragazzi splendidi per professionalità ed attaccamento alla maglia: gente come Imparato, fondamentale con i suoi gol, decisivo in due trasferte difficili come Capaccio e Castellabate e non solo. Senza dimenticare Mugolieri, decisivo anch’egli in più di un occasione. Tutti meritano una menzione, ognuno ha contribuito in maniera importante alla salvezza: dai portieri D’Ambrosio, Miranda e Landi, ai difensori Cozzolino, Flora, Zito e Salvato. Poi i centrocampisti Paolino, Rupa e Saffiani. Senza dimenticare Federico Squitieri e Gigi Tammaro. Un grazie di cuore va al capitano Davide Fioraso, un vero leader dentro e fuori dal campo. Ma ripeto, ciascuno meriterebbe una menzione, ringrazio di cuore ognuno di loro.”

GIOVANI ED ESPERTI - "Questo campionato ha visto protagonisti molti ragazzi validissimi, da Zito a Squitieri, fino ad Adiletta. E poi Landi, Crescenzo, Salvato e Dolgetta, stiamo parlando di ragazzi classe 2001. Questo per dire come vi siano delle ottime basi anche per il futuro. Ed anche a loro vanno tutto il mio affetto e la mia riconoscenza. Rimpianti? Il potenziale che abbiamo dimostrato di avere nonostante tutte le difficoltà, poteva consentirci di vivere una stagione più tranquilla, se non addirittura da zona play-off. Ci teniamo stretta questa salvezza, obiettivo dichiarato di inizio stagione, con la voglia e l’ambizione di migliorarci per l’anno prossimo. Posso dirmi onorato di aver conosciuto e lavorato con delle persone eccezionali: Peppe Montoro che mi ha sostenuto in tutto e per tutto, Alfonso Cerrato, persona di rara competenza ed esperienza. Senza dimenticare il direttore sportivo Zico, che ci ha creduto fin dall’inizio. Un ringraziamento speciale anche ai mister Catello Listo (preparatore dei portieri ndr) e Franchino Liguori (allenatore Juniores ndr).”



LA STAGIONE - "É stata un’esperienza importante e che mi ha insegnato tanto. Ho capito ancor di più quanto possano essere importanti oltre ai valori tecnici, la professionalità, lo spirito di squadra, la voglia di lottare contro tutte le avversità. É stato un periodo molto intenso, ma fortunatamente ho potuto contare su grandi amici, bravi a supportarmi ed incoraggiarmi: mr. Antonio Peluso, prof. Luca Turino, Pietro Pellini e Gennaro Caccia. Questo risultato lo dedico anche a loro ed alla mia famiglia.”



FUTURO - "Dobbiamo lavorare al meglio per evitare gli errori commessi quest’anno. Ciò significa una pianificazione degli obiettivi in base alle risorse a disposizione ed una preparazione atletica adeguata, tale da consentire alla squadra di esprimere al meglio il proprio potenziale. Così facendo ci toglieremo belle soddisfazioni". Venti anni fa esatti la terribile frana che devastò Sarno e costò la vita a 137 persone.

“Pur a distanza di anni, sento di esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle vittime. Ai sarnesi e non solo, il compito di tenere vivo il ricordo, augurandoci di non assistere mai più a qualcosa di simile”.