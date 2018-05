Promozione, play off: Pol. S. Maria Cilento e Virtus Ottaviano promosse

NAPOLI - Due promozioni in Eccellenza al termine dei play off di Promozione disputati oggi. La Pol. Santa Maria Cilento si impone sul campo del Villa Literno con il punteggio di 3-2 e intasca il biglietto per il salto di categoria. Termina pari tra Virtus Ottaviano e Grotta 1984, anche dopo i tempi supplementari. Il risultato di parità premia la Virtus Ottaviano in virtù della miglior posizione nella classifica finale.

Villa Literno-Pol Santa Maria Cilento 2-3

Virtus Ottaviano-Grotta 1984 2-2 dts