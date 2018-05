CAVA DE' TIRRENI - La Cavese è il finale play off: la squadra del tecnico Bitetto infatti ha battuto l'Audace Cerignola per 1-0 grazie alla marcatura messa a segno da Fella. Nella finale del Girone H la Cavese affronterà il Taranto. Per il Girone I l'Ercolanese batte in trasferta la Nocerina, con una rete di El Ouazni. Finale contro la vincente di Troina-Igea Virtus.