NAPOLI - Gaetano Fasano e il San Tommaso non hanno trovato l’accordo per la prossima stagione. Il tecnico, dunque, lascia il club che è stato promosso in Eccellenza. Il sostituto è Francesco Messina. ”Parte con il botto la squadra di patron Cucciniello che non si lascia sfuggire un mister richiestissimo sulla piazza…”, si legge nel comunicato ufficiale.

