NAPOLI - L’Afro-Napoli United si prepara ad affrontare al meglio la nuova stagione calcistica che disputerà in Eccellenza. Dopo la promozione diretta, il presidente dei leoni Antonio Gargiulo, non ha mai fermato la macchina organizzativa multietnica: la società, infatti, ha ingaggiato ufficialmente come direttore sportivo l'ex calciatore Pietro Varriale.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA