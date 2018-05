Ercolanese, Squillante: «Avrei preferito giocare subito»

ERCOLANO - Nell’attesa di conoscere chi fra Troina ed Igea affronterà in finale playoff il 27 maggio, l’Ercolanese continua la sua classica settimana di allenamenti agli ordini di mister Squillante e del suo staff. Messa da parte l’euforia esplosa in tutto l’ambiente ercolanese al termine della gara con la Nocerina, l’allenatore granata lavorerà in questi giorni per mantenere alta la concentrazione, come da lui stesso ammesso al termine dell’allenamento odierno: “Non nascondo che avrei preferito giocare già questa domenica – ha affermato Luigi Squillante – siamo in un’ottima forma psicofisica, come dimostrato domenica a Nocera, ed avremmo potuto offrire un’altra prestazione altrettanto positiva. Ci tocca aspettare e lavorare in modo diverso, per mantenere alta sia la condizione che la concentrazione. In ogni caso prepareremo al meglio l’ultima sfida della stagione. Comunque andrà a finire e quale delle due avversarie incontreremo, noi daremo il massimo come abbiamo fatto finora, lo dobbiamo alla società, ai nostri tifosi e a noi stessi, per quanto fatto in questa straordinaria stagione".

