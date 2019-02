TORRE DEL GRECO - Tramite una nota, la Turris ha annunciato che "in accordo tra le due società, la gara Acireale - Turris si giocherà il 10 di marzo con inizio alle ore 15. Intanto ripresi gli allenamenti dopo la bella vittoria di Cittanova. Lavoro differenziato per Longo e Varchetta che ad inizio settimana prossima torneranno in gruppo. Fermo ai box Cunzi per una microfrattura all'alluce del piede".