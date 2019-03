Virtus Goti, ufficiale: ecco Leone per il centrocampo

SANT'AGATA DE GOTI - Nuovo rinforzo in mediana per la Virtus Goti. Ecco il comunicato del club sannita: "Per la scalata finale ai playoff, approda nel team biancorosso di Carfora un ex della Virtus Liburia, Michele Leone, centrocampista classe '98 cresciuto nel settore giovanile dell'Aversa Normanna. Michele ha affermato di non aver esitato un attimo a dir di sì al ds Gianni Caruso, anche perché rimasto colpito dal favoloso percorso che i giovani di Del Prete hanno fatto in questa annata. Leone potrebbe essere a disposizione del tecnico già domenica, in vista della sfida al Progreditur contro l'Hermes Casagiove".

