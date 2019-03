Serie D Avellino, Cinelli: «A Castiadas con umiltà e personalità»

Avellino - Il tecnico dei lupi, Daniele Cinelli, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida al Castiadas. Queste le sue parole: "Con Giovanni Bucaro abbiamo deciso di sospendere l'amichevole di ieri - ha spiegato Cinelli - ma si tratta di una cosa normale, quando abbiamo visto l'approccio sbagliato abbiamo deciso di cambiare il tipo di lavoro in corsa. Siamo in un momento del campionato nel quale non possiamo permetterci di abbassare la guardia ed il livello di attenzione ed intensità". Sul prossimo avversario: "è una squadra che fa del dinamismo e dell'agonismo il suo marchio di fabbrica, molto brava sulle palle inattive e con un attaccante come Mesina che sta facendo veramente bene. Noi abbiamo preparato il match anche in virtù di queste caratteristiche, il campo dirà poi se l'approccio sarà quello giusto o meno". Sempre in Sardegna si giocherà la sfida d'alta quota tra Sassari Latte Dolce e Lanusei, ma mister Cinelli è chiaro: "noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Una grande squadra si riconosce dall'umiltà e dalla personalità che mette in partita, fuori dal campo e agli allenamenti". Sulle condizioni della rosa: "Ci godiamo il rientro di Tribuzzi, lo consideriamo un ragazzo molto importante per i nostri equilibri. E' un under per modo di dire, perché il suo è un valore assoluto che speriamo ci continui a far vedere. Carbonelli ancora non recuperato, così come Rizzo, se ne riparlerà dopo la sosta. Su Pepe decideremo domani, dopo la rifinitura".