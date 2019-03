Eccellenza, l'Afragolese gioca a tennis: 6-0 esterno all'Aversa Normanna

NAPOLI - Il campionato di Eccellenza è giunto alla venticinquesima giornata. Nelle gare del girone A giocate questo pomeriggio, vincono le due inseguitrici della capolista Frattese (56 punti), impegnata domani contro la Virtus Ottaviano ultima in classifica (a quota 11). Con Caso Naturale, Tarascio e Bacio Terracino, il Giugliano batte in rimonta il Gladiator passato in vantaggio con Manzi; i sammaritani, quarti, restano fermi a 48 punti; i tigrotti salgono a 55 punti, gli stessi dell’Afragolese che afalta in trasferta l'’Aversa Normanna: tripletta di Improta, Pisani, Marzullo su rigore e Saginario a segno. Longo, Sacco e Alyev gli autori del tris che la Virtus Volla cala al San Giorgio: ora sono 32 i punti per la compagine vollese.

LE GARE DI DOMANI - Domani mattina l’Afro-Napoli United (posto a 41 punti) va a Mondragone (28), sfida salvezza fra Real Forio (23) e Puteolana 1902 (20), invece la Flegrea aspetta l’Albanova. Nel pomeriggio Frattese contro Virtus Ottaviano, mentre il Casoria (41) riceve il Barano (19).

