Promozione, il Vitulazio cade con il Marcianise: 1-4

NAPOLI - Torna al successo il Marcianise: poker (1-4) sul campo del Vitulazio e quota 62 punti raggiunta dalla capolista; il Montesarchio supera di misura (1-0) la Maddalonese (27) e resta distante 13 lunghezze. Il Forza e Coraggio sbanca (0-3) Casalnuovo, con 46 punti i sanniti si prendono la terza posizione; entra in zona playoff l’Edilmer Cardito che batte a domicilio (0-1) il Teano (30), salendo a quota 42 punti. Il Villa Literno vince 2-1 contro la Summa Rionale e raggiunge a 40 punti la Virtus Goti che gioca domani mattina contro l'Hermes Casagiove; le Aquile Rosanero fanno 3-0 contro la Virtus Liburia (24). Nel pomeriggio di domani prevista Viribus Somma-Ponte: 22 punti per i primi, 21 per i secondi

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA