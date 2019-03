Audax Cervinara, i convocati per la gara con la Battipagliese

CERVINARA - Dopo la rifinitura mattutina svolta allo Stadio Russo di Paolisi, l'Audax Cervinara ha diramato i convocati per la gara di domani, valevole per la venticinquesima giornata di campionato, contro la Battipagliese allo Stadio Paolino Via di Buccino. Ecco l'elenco completo: Portieri:Napolitano 00, Stasi 01; Difensori:Taddeo, Conti, Furno, Iaquinto 00, Casale G. 01, Navarretta 02, Cioffi, Krivca 00; Centrocampisti:Casale L. 01, Fusco, Ricci, Brogna, Guida 99, Da Silva 99, La Torre; Attaccanti:Befi, D’Andrea, Petrone, Russolillo, Zerillo.