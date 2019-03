Afro-Napoli United, 1-1 a Mondragone. Ambrosino: «Risultato che ci penalizza molto»

MONDRAGONE - L'Afro-Napoli United non va oltre l'1-1 a Mondragone contro i rossoblu: subito sotto per il rigore di Coppola, gli afronapoletani pareggiano sempre dal dischetto con Sogno. Il tecnico Ambrosino ha rilasciato queste dichiarazioni a fine gara: "E' un pareggio che ci penalizza molto, eravamo venuti qui, su di un campo difficile, per vincere contro una squadra che cercava punti salvezza chiave. Il rigore iniziale ha condizionato la partita, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, perché hanno dato tutto e sono usciti dal campo a testa alta. Il campionato non finisce oggi, noi dobbiamo continuare a lavorare perché è nel nostro Dna; è normale però che ci sia un po' di amaro in bocca, considerata la classifica".

