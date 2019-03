Flegrea, i gialloblu ringraziano Romano: 1-1 con l'Albanova

BACOLI - Pareggio in rimonta contro l'Albanova per la Flegrea, che al “Chiovato” di Baia conquista un punto importantissimo in chiave salvezza. Il pareggio della Flegrea porta la firma di Amerigo Romano, oggi insignito della fascia di capitano.



LA GARA - Al 7’ giunge il momentaneo vantaggio ospite: Lepre giunge in area, serve Signorelli che sigla il gol del vantaggio. Ma il gol per i gialloazzurri è nell’aria e al 12’, dai 25 metri capitan Amerigo Romano scocca una potente staffilata che condanna Di Mauo, e riporta il risultato in parità. Nella seconda frazione di gioco la Flegrea è da subito vivace: al 49’ Grimaldi conquista un pallone interessante e apre per Di Maio, il cui tiro va di poco alto. Nelle battute finali, super occasione per la Flegrea con Gennaro Lucignano al 94’, ma il suo velenoso tiro viene deviato in angolo. Dopo 7’ minuti di recupero il match termina sul 1-1, con la Flegrea che giunge a 26 punti in classifica. Oggi i ragazzi della Flegrea hanno ricordato lo scomparso Giovanni Di Benedetto, conosciuto dai più come “Giannino”, tifoso dei gialloazzurri, regalando un fascio di fiori al nipotino.

