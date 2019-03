Virtus Goti, rocambolesco 2-2 con l'Hermes Casagiove

MARCIANISE - Succede di tutto al Progreditur di Marcianise tra Hermes Casagiove e la Virtus Goti ,un match che vede il team di Carfora infrangersi sul muro dell’Hermes ,un pareggio che piazza i biancorossi sesti in classifica rendendo insidioso l’approdo ai play-off ,dall’altra parte un punto d’oro per mister Di Sena. Un primo tempo che vede pochi spunti di cronaca tranne i due rigori concessi al 36′ all’Hermes dove si presenta Conte e spiazza Stanzione e dopo solo tre minuti il direttore decreta la massima punizione in favore della Virtus dal dischetto Capasso e firma la rete del pareggio ;con questo risultato le due squadre vanno in riposo. La ripresa ,dopo solo 4 minuti,inizia con un rosso che vede l’Hermes decimata esce di scena Longobardi ,da ciò si evince una Virtus più arrembante e stringe d’assedio collezionando qualche palla goal: Al 57′ Capasso ci prova con un grande tiro ;poi replica Parente di testa al 61′ ,dopo due minuti doccia fredda per i biancorossi rosso diretto per Scognamiglio in tal modo viene livellata la situazione in campo ;al 71′ salve un goal Pace dopo un’incertezza tra lui e Stanzione ; al 78′ svolta per la Virtus il neo acquisto Leone battezza nel modo migliore il suo ingresso in squadra siglando la rete del vantaggio : cross di Rea ,sbaglia il portiere e Leone con una zampata vincente trafigge la rete. Sul fotofinish succede l’incredibile : Stanzione compie una parata clamorosa salvando il risultato ,ma il destino beffardo dopo nemmeno pochi secondi non fa replicare la prodezza: al 97′ palla d’oro per Filagrossi da parte del numero 3 che di testa sorprende l’estremo difensore goto. Dopo pochi attimi il direttore emette il triplice fischio ,lasciando i goti con l’amaro in bocca, un pareggio che ha il sapore di una sconfitta .