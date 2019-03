Barrese, sconfitta amara con la Virtus Afragola Soccer

BARRA - Una brutta Barrese è Sscsea in campo contro la Virtus Afragola Soccer. Una partita completamente da dimenticare contro la formazione gialloblu, ma ricca di gol. Finisce 3-2 per i padroni di casa con la doppia inferiorità numerica della formazione di Matino. La formazione blugrana non rende al meglio, sbagliando l'approccio contro una squadra che gioca alla ricerca della salvezza. Per quanto irriconoscibile, la Barrese però riesce comunque a far male, ma solo parzialmente, perchè ad uscire con i punti in tasca è proprio la formazione di casa. Ad andare in segno è Angiolino che nel primo tempo mette in discesa la squadra di casa, ma la Barrese accorcia le distanze con Scarpitiella. Partita comunque maschia che si consuma con quattro ammoniti per l’Afragolese e tre per i blugrana, ma la Barrese chiude in nove uomini per le espulsioni di Frascadore e Sammarco il primo per doppio giallo, il secondo per rosso diretto. Nella ripresa si vedono ancora gol, infatti Castaldo mette al sicuro al risultato portandosi sul 3-1, ma ci pensa Russo ad accorciare senza riuscire, però, a raggiungere il pareggio.

