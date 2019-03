Serie D Turris: riprendono gli allenamenti, ma si pensa allo stadio

Torre Annunziata (Na) - Tra presente e futuro. Mentre riprendono gli allenamenti della squadra in vista del recupero previsto domenica prossima al "Tupparello" di Acireale, la società resta vigile e attenta sulla questione "Liguori". Il Comune é al lavoro sui punti messi a verbale nell'incontro tenutosi a La Salle due settimane fa. Pur comprendendo la ristrettezza dei tempi e i costi degli interventi da fare, la società del presidente Colantonio si augura di poter finalmente avere a disposizione uno stadio a norma e pronto per la serie superiore, in modo da continuare a dare forza al progetto e all'intento di riportare la Turris nei palcoscenici che merita.