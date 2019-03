Audax Cervinara, i convocati di Iuliano per la Virtus Avellino

Cervinara (Av) - Dopo la rifinitura pomeridiana, che si è svolta allo Stadio “Canada – Cioffi” di Cervinara, sono stati diramati i convocati per la gara di domani, valevole per il recupero della 24^ giornata di campionato, che ci vedrà affrontare la Virtus Avellino, in casa.

I CONVOCATI - Portieri: Napolitano, Stasi. Difensori: Taddeo, Conti, Furno, Iaquinto, Casale G., Navarretta, Cioffi, Krivca. Centrocampisti: Casale L., Fusco, Ricci, Brogna, Guida, Da Silva, La Torre, Calandrelli, Romaniello. Attaccanti: Befi, D’Andrea, Petrone, Russolillo, Zerillo.