Battipagliese, battuto il Faiano 2-0

BATTIPAGLIA - Nella ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese, impegnata al “Giannattasio” di Giffoni Sei Casali nella gara di recupero contro il Faiano valevole per la ventiquattresima giornata, torna alla vittoria battendo i picentini per due reti a zero. Nel primo tempo è Mounard a sbloccare la gara al 39’ dopo un batti e ribatti in area di rigore mentre nella ripresa, a pochi minuti dal termine, a sigillare la vittoria ci pensa Senatore in contropiede. Nel mezzo anche due traverse per i bianconeri con Blasio nel primo tempo e con Senatore nella ripresa. Battipagliese che tornerà in campo sabato pomeriggio a Palma Campania contro la temibile Palmese.