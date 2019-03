Real Anacapri, Staiano: «Scontro importante col Santa Maria»

ANACAPRI - Dopo il successo per 6-0 sul Marano, il tecnico del Real Anacapri, Andrea Staiano, ha commentato così: "Una partita abbastanza semplice per noi, era importante vincere questo incontro per riprendere posizione in classifica, dopo il pareggio di domenica. Abbiamo avuto un ottimo controllo della gara dal primo all’ultimo minuto e rispetto alla scorsa partita siamo stati bravi a concretizzare diverse azioni di gioco. Dopo i primi due goal, infatti, l’esito del match è già scivolato dalla nostra parte, quindi portiamo a casa tre punti che ci servono tanto e ci prepariamo al prossimo scontro di sabato, che sarà molto importante, contro il Santa Maria La Carità".