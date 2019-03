Albanova, 2-0 al Mondragone. Petrillo: «Playoff? Cè ancora un filino di speranza»

CASAL DI PRINCIPE - L'Albanova si aggiudica il derby contro il Mondragone, e mantiene vivo il sogno playoff. I biancocelesti si impongono con le reti di Fiorillo nel primo tempo e Signorelli allo scadere. Soddisfatto il presidente Petrillo: "Il derby è sempre una partita bella da giocare, faccio i complimenti al Mondragone, che ha dimostrato di meritare più di quanto ha in classifica. Noi abbiamo dato tuttto: per i playoff abbiamo ancora un filino di speranza, speriamo che i prossimi risultati ci diano una mano. Al di là di come finirà la stagione, sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, ma siamo soddisfatti di come stiamo giocando".

SARNATARO - Aggiunge il tecnico Sarnataro: "Non è stata una partita brillantissima, ma del resto tiriamo la carretta da sempre. Il presidente , i tifosi e la società ci hanno chiesto di lottare fino alla fine, e noi faremo così faremo. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta".

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA