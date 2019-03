Eccellenza, il Giugliano interrompe la striscia dell'Afragolese: 2-1 esterno

AFRAGOLA - Al Moccia vince il Giugliano, 2-1 sull’Afragolese: i tigrotti proseguono quindi la rincorsa alla Frattese. Una bella prestazione non basta agli uomini di Masecchia per vincere la gara o almeno ottenere un punto. Molti dubbi su un episodio in area giuglianese proprio allo scadere per un presunto tocco di mano non ravvisato dall’arbitro e che ha fatto esplodere di rabbia calciatori e tifosi rossoblù. La gara è equilibrata, con il Giugliano a rendersi pericoloso per primo con Fava, che raccoglie un invito di Murolo da destra ma calcia di poco a lato al 7’. Nella ripresa Caso Naturale, di testa su cross da punizione di Liccardo, insacca la rete del vantaggio gialloblù al 67'. Nell’Afragolese entra Pisani, che pareggia alla mezz'ora incocciando di testa sugli sviluppi di un corner. I rossoblù credono nella rimonta, ma non riescono a pungere, mentre il Giugliano approfitta di un contropiede per segnare con Bacio Terracino, servito da Caso Naturale. Nel finale l’episodio dubbio che ha portato alle proteste degli uomini di Masecchia, che devono incassare la terza sconfitta in campionato, dopo sette vittorie consecutive.

