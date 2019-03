Gladiator, bel regalo di compleanno: 2-0 alla Flegrea

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Il Gladiator festeggia nel migliore dei modi il novantacinquesimo compleanno. Allo stadio “Mario Piccirillo” i neroazzurri dei presidenti Mattia Aveta e Giacomo De Felice sconfiggono Flegrea con un secco 2-0, grazie ad una prestazione convincente e cinica. Riscatto immediato per i ragazzi di Giovanni Sannazzaro dopo la sconfitta col Giugliano. Tre punti pesanti che permettono alla compagine sammaritana di salire a quota 51 punti, accorciando a 4 lunghezze il distacco dall’Afragolese terza ed allungando sull’Afro Napoli e sul Casoria. La vittoria viene dedicata a Nicola Celio che subisce un duro infortunio nei primi minuti e l’intera società spera che non sia nulla di grave, così che il centrocampista possa tornare presto a dare una mano nel rush finale

LA GARA - Nemmeno il tempo di cominciare ed il Gladiator è costretto subito ad effettuare la prima sostituzione. All’8 Celio abbandona il terreno di gioco in barella per un infortunio subito dopo uno scontro con un avversario: al suo posto entra Scielzo. I ritmi del match sono bassi e le due squadre tendono a giocare a centrocampo, anche se la Flegrea si lascia preferire per le buone trame di gioco. La risposta del Gladiator non è immediata, ma al primo affondo concreto al 34’ i neroazzurri si portano in vantaggio. Lombardi effettua un traversone perfetto per la testa di Di Paola, l’attaccante con uno stacco imperioso gonfia la rete portando il Gladiator in vantaggio e realizzando la sua dodicesima rete in campionato. La ripresa è decisamente più vivace e fin dalle prime battute le due squadre si danno battaglia. Al 52’ sale sugli scudi Merola che comincia una vera e propria sfida personale con il neo entrato della Flegrea, Luciganano. L’attaccante si ritrova smarcato in area e calcia solo davanti al portiere ma il riflesso del portiere nerazzurro evita il pareggio. Al 65' Liccardi viene steso in area di rigore da Iannuzzi e l’arbitro decreta il penalty. Alla battuta va lo stesso Liccardi che spiazza Ciccarelli e sigla il 2-0, realizzando la sua ottava marcatura in questo campionato. Al triplice fischio festa grande per il Gladiator che vince 2-0 e celebra al meglio il novantacinquesimo compleanno.

