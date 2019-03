Cardito Calcio, Esposito: «Dobbiamo reestare sereni, senza l'ansia dei playoff»

ISCHIA - Lontano dai campi perché martoriato dagli infortuni negli ultimi mesi, Mario Esposito è tornato a giocare uno spezzone di gara due settimane fa contro il Plajanum per poi partire dal primo minuto nell’ultima gara contro il Città Di Marano. La sua presenza sarà certamente una freccia in più nell’arco del mister Dello Margio. Sulla sconfitta nell’ultima gara di campionato: “Sicuramente l’arbitraggio ha inciso molto sulla gara, giocare in dieci uomini per quasi tutta la partita ha influito e non poco sull’esito della partita stessa. Nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo continuato a giocare come sappiamo fare, mettendo sotto l’avversario e non facendolo uscire dalla propria metà campo. Purtroppo gli episodi ci hanno condannato e da una nostra disattenzione gli avversari ci hanno punito nel loro primo ed unico tiro nello specchio della porta".



INFORTUNIO ALLE SPALLE - Esposito prosegue, parlando del ritorno dopo l’infortunio: “Purtroppo quest’anno è stato un po’ stregato per me a causa degli infortuni. Ora pian piano sto recuperando la condizione ottimale e, anche se non sono ancora al top, mi impegnerò il più possibile per dare una mano in queste ultime dieci partite per raggiungere il nostro obiettivo prefissato ad inizio stagione, ovvero i playoff". A breve si torna in campo: “Sarà una partita difficile ed impegnativa, ma cercheremo di fare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Ormai non possiamo permetterci di sbagliare e lasciare punti per strada". La sconfitta contro il Città Di Marano non deve lasciare strascichi emotivi: “Ormai la sconfitta è archiviata e la testa è solo alla prossima partita. Giocheremo con la giusta rabbia e determinazione per ottenere un risultato positivo su un campo difficile contro la capolista. Non abbiamo paura e metteremo in campo lo stesso impegno che c’è stato contro il Plajanum". I playof restano un obiettivo: "Dobbiamo stare sereni ed affrontare le partite con tranquillità e determinazione senza l’ansia dei playoff. Siamo un’ottima squadra che purtroppo ha fatto qualche passo falso di troppo, ma c’è tempo per rimediare e tutto è nelle nostre mani". Esposito conclude così: "Vorrei non avere ulteriori ricadute. Quest’anno è stato difficile per via degli infortuni, ora spero di recuperare la forma migliore e dare il mio contributo alla causa gialloblù".

