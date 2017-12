Real Monterotondo Scalo, salta la panchina di Vincioni

MONTEROTONDO - La sconfitta nel derby contro l'Eretum costa la panchina a Maurizio Vincioni, l'allenatore del Real Monterotondo Scalo. Il tecnico è stato esonerato. Ecco la nota ufficiale: "L'ASD Real Monterotondo Scalo comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il tecnico della prima squadra Maurizio Vincioni al quale va un sentito ringraziamento per la passione e per la dedizione dimostrata ogni giorno in questi dodici mesi trascorsi sulla panchina rossoblu, augurandogli il meglio per il futuro".

