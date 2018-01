Albalonga calcio, Tomei: «Grande 2017, ma vogliamo crescere»

ROMA - L'Albalonga ha chiuso il 2017 al terzo posto nel campionato di Eccellenza. Il direttore sportivo Giorgio Tomei ha fatto un bilancio: "Il bilancio è positivo sia per come è cominciato sia per come è finito l'anno. Il nostro obiettivo si è spostato sulla Coppa Italia dove abbiamo raggiunto la finale. Si è chiuso così ed è cominciata una stagione diversa. In questo 2017 abbiamo comunque avuto due grandi allenatori come Chiappara e Mariotti. C’è soddisfazione e c’è voglia di crescere e migliorare". Sui momenti speciali: "Ci sono due momenti molto belli che ricordo con piacere: il 4-1 rifilato al Bisceglie in Coppa Italia nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata e il 6-3 contro l’SFF Atletico in cui abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi. Momenti brutti non ce ne sono stati onestamente: potrei citare la finale ma non come brutto ma come più amaro per il risultato finale".

