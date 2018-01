Rodolfo Morandi, Cannone: «Soddisfatto, ma pensiamo a salvarci»

ROMA - Con la vittoria sul Sant’Angelo Romano, il Rodolfo Morandi di Cuomo è salito a 22 punti in classifica nel campionato di Promozione. Il presidente, Antonio Cannone, ha commentato così questo avvio di stagione: "Sono molto soddisfatto. Il nostro traguardo è il raggiungimento della salvezza e per ora ci stiamo riuscendo, speriamo di andare avanti così. Con qualche punto in più avremmo potuto puntare ai play off, ma dopo anni di militanza in Prima Categoria possiamo accontentarci". Domenica il Rodolfo Morandi ospiterà il Guidonia, penultimo in classifica. "La prossima sfida sulla carta è una sfida abbordabile, ma dobbiamo fare attenzione perché in questo campionato ogni partita è complicata. Giochiamo per arrivare il prima possibile a 37/38 punti" ha concluso Cannone.

TUTTO SUI DILETTANTI DEL LAZIO