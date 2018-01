Unipomezia, Valle: «Sosta utile per ricaricare pile»

POMEZIA - Prima partita del 2018 per la truppa pometina che si appresta ad affrontare la delicata trasferta sul campo del Monte Grotte Celoni. Una squadra, quella di Leone, che sta lottando per la salvezza e che in casa darà del filo da torcere a chiunque. Il capitano dell’Unipomezia, Federico Valle, commenta così il momento dei suoi: “In queste settimane di sosta abbiamo lavorato molto bene e con grandissima intensità. Abbiamo fatto un richiamo della preparazione fisica, considerando che eravamo arrivati un po’ stanchi a Natale. Sono stati giorni fondamentali per ricaricare le pile e riprendere fiato in vista dell’importantissimo girone di ritorno. Inoltre questi allenamenti sono stati di grande rilevanza per conoscere meglio mister Solimina e apprendere i suoi dettami di gioco”. Tutto è quindi pronto per la gara del Panichelli: “Sappiamo benissimo che su quel campo non è facile giocare, inoltre fino ad ora in trasferta non siamo riusciti a confermare i risultati positivi conquistati in casa. Abbiamo preparato la partita al meglio, studiando ogni piccolo dettaglio per farci trovare pronti all’appuntamento. Sarà una gara molto importanti per ripartire al meglio”.

