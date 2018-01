Juniores Atletico 2000, Migani: «Praeneste avversario tosto»

ROMA - Il campionato della Juniores dell’Atletico 2000 è momentaneamente fermo. Per la categoria regionale, la pausa natalizia durerà fino a sabato, quando i biancorossi affronteranno il Praeneste Carchitti. Una trasferta che varrà tanto per i ragazzi allenati da mister Ivan Migani, in cerca di punti per mantenersi in scia delle prime due della classe. "Sarà una sfida delicata – esordisce il tecnico – le partite dopo la sosta sono sempre degli appuntamenti da affrontare con attenzione. Il Praeneste è una squadra che ha raccolto la maggior parte dei punti in casa. Un ostacolo da superare con determinazione, soprattutto in vista del tour de force che ci attende”. L’allenatore, dunque, definisce quali saranno gli obiettivi principali in vista di questa seconda parte di stagione: “Non bisogna nasconderci, l’obiettivo è quello di tornare nella massima serie regionale. Penso che una società come l’Atletico 2000 meriti di avere una Juniores nel campionato Elite. All’inizio è stato un po’ duro l’ambientamento nella categoria ma adesso siamo in linea con le aspettative. La capolista dista solamente tre punti ed in questa seconda parte di stagione cercheremo di portare a termine quanto preposto ai nastri di partenza” conclude Migani.

