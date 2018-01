Il Grifone Monteverde riparte alla grande nel 2018

ROMA - Il primo weekend del 2018 parte in maniera praticamente perfetta per il Grifone Monteverde. Quattro squadre impegnate e altrettanti risultati positivi dimostrando dunque la voglia di far bene che accompagnerà questo nuovo anno. Il sabato è di quelli da incorniciare. Gli Allievi Fascia B, contro l'Acquacetosa, regalano spettacolo in un match pirotecnico e chiuso con un bel successo per 4-2. Poker anche per i Giovanissimi Fascia B che si impongono anche loro per 4-2 ma stavolta contro il Ladispoli. La domenica si apre con l'ottimo 0-0 dei Giovanissimi che, nonostante la buona prestazione, non sono riusciti a centrare la vittoria di lusso contro il Savio. Successo che è invece arrivato per gli Allievi. I classe 2001 non hanno lasciato scampo alla Totti Soccer School centrando un 3-0 che gli permette di restare con il fiato sul collo della capolista Vigor Perconti.

