Allievi Campus Eur, Izzi: «Ora sbagliamo il meno possibile»

ROMA - L'anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi per gli Allievi del Campus Eur, usciti sconfitti dal match con il Tor Sapienza. Ora la classifica si fa calda: necessario iniziare a ritrovare punti preziosi. A tal proposito, ci si avvia a rapidi passi verso il match con la Santi Michele e Donato che, ad oggi, assume i lineamenti di uno scontro diretto. Massimo Izzi prosegue nel suo lavoro con fiducia nei confronti delle qualità del gruppo che, sinora, pur raccogliendo poco ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. “Abbiamo dovuto concentrare il richiamo di preparazione nell'ultima settimana, siamo arrivati alla sfida con il Tor Sapienza un po' appesantiti dal punto di vista atletico. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove abbiamo creato diverse occasioni, e nella ripresa, nonostante il forcing finale, non siamo riusciti a giungere al punto. La classifica? Sì, adesso i punti diventano importanti, dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile”. Si riparte da un solido presupposto: la qualità del gruppo. “Assolutamente. Devo ammettere che, sinora, ad eccezione forse della sfida con il Latina Scalo, non abbiamo mai sofferto particolarmente una squadra avversaria. Il problema è che prendiamo goal spesso per nostra leziosità, ci piacciamo un po' troppo, diciamo così. Dobbiamo capire che oltre ad essere belli è importante anche essere concreti. Questa squadra merita più di una salvezza, dobbiamo rimboccarci le maniche per trovare quello che ci manca: la continuità”.

TUTTO SUI DILETTANTI DEL LAZIO