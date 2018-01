Pro Roma, preso dal Trastevere l'attaccante Fiorini

L'attaccante classe 1993 scende di due categorie per aiutare i giallorossi a centrare l'obiettivo playoff

ROMA - Nella calza della Befana il Pro Roma ha trovato un innesto per la seconda parte di stagione. Si tratta di Lorenzo Fiorini, attaccante classe 1993, che arriva dal Trastevere. Il giocatore scende di due categorie, dunque, per dare una mano alla formazione di mister Diamani nella corsa verso i play off del torneo di Promozione. Fiorini è già a disposizione del suo nuovo allenatore, che domenica contro la LUISS gli ha già regalato quasi un intero secondo tempo. Si tratta di un colpo di assoluto valore messo a segno dal direttore sportivo Melis e da tutto lo staff giallorosso, che lancia un ulteriore segnale alle squadre rivali nel girone B: il Pro Roma fa sul serio.

