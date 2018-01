Unipomezia, Ceccarelli: «Vogliamo arrivare in Serie D e vincere la Coppa»

ROMA - Iniziare al meglio il 2018 era il dictat da seguire per l'Unipomezia che non ha fallito al Panichelli contro il Monte Grotte Celoni. Tre punti fondamentali in una giornata in cui qualche squadra di vertice ha steccato. Protagonista assoluto è stato Fabio Ceccarelli che ha messo a segno la doppietta risultata decisiva. “L’anno non poteva cominciare meglio per noi. È stata una vittoria di cuore, di carattere. Oltretutto all’andata non abbiamo fatto benissimo lontano da Pomezia, per questo i tre punti contro il Monte Grotte Celoni acquisiscono ancora più rilevanza. Se miglioriamo in trasferta possiamo fare cose importanti”. Una giornata importante anche considerando i risultati delle altre: “C’è stato qualche stop imprevisto e questo ci ha permesso di riavvicinarci alle prime. Sapevamo che questo girone sarebbe stato equilibrato e lo ha dimostrato la squadra di Leone ieri contro di noi. Una formazione che sta lottando per non retrocedere ma che ha la qualità per mettere in difficoltà chiunque. Al Panichelli non sarà facile per nessuno”.

IL BOMBER - Con la doppietta di ieri Ceccarelli è salito a quota 12 in campionato e di questi 6 sono arrivati dal suo arrivo all’Unipomezia, a dimostrazione di come l’attaccante si sia ambientato subito: “Io ho sempre dimostrato di poter lasciare il segno in tempi brevi, ma questa volta ho trovato anche un gruppo fantastico e una società di un’altra categoria. Questo ha semplificato il mio lavoro”. Neanche il tempo di rifiatare che ci sarà tra semifinale di Coppa Italia con il Cynthia: “Appena finita la gara di ieri siamo entrati in modalità coppa, consapevoli che l’appuntamento di mercoledì è importantissimo. Vogliamo andare avanti e vincere il trofeo come l’anno scorso. Abbiamo una squadra fortissima e sappiamo che anche in campionato possiamo rientrare nella lotta per il primo posto, anche se abbiamo perso qualche punto per strada. L’obiettivo è quello di arrivare il Serie D e abbiamo due strade per centrarlo”.