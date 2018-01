Casilina, Coratti: «Atletico Monteporzio? Vietato perdere»

ROMA - Una prima parte di stagione a due facce per il Casilina. La società del presidente Umberto Coratti ha dovuto un po’ penare a causa dei risultati non brillanti della Prima categoria, ma il settore giovanile ha regalato parecchie soddisfazioni. Ecco il punto del massimo dirigente del club capitolino: "Sono fiducioso sulle sorti della prima squadra. Ci sono state alcune difficoltà, ma credo che mister Tiberio Baroni abbia poche responsabilità: il gruppo di inizio stagione, fatta eccezione per le partenze di Sgrulloni e Iacorossi, è rimasto praticamente intatto e nelle ultime ore siamo riusciti ad ottenere l’importante rientro di Vannoli. Domenica avremo la prima partita del 2018 e ospiteremo l’Atletico Monteporzio che in questo momento è penultimo a due punti di distanza da noi: una sfida molto importante che è vietato perdere".

IL SETTORE GIOVANILE - Il bilancio è decisamente diverso se si parla del settore giovanile agonistico. "Abbiamo cambiato due allenatori recentemente, con Alessandro Moglioni che ha preso la guida degli Allievi regionali 2002 e il rientrante Giacomo Taraborelli che è stato messo al timone dei Giovanissimi regionali B 2004: le risposte di questi due gruppi sono state positive e siamo convinti che tutte le nostre selezioni regionali riusciranno a salvarsi. La Juniores deve un po’ migliorare il suo rendimento, mentre per gli Allievi 2001 di Bernardi sarà difficile riuscire a conquistare addirittura l’Elite, mentre con i Giovanissimi provinciali 2003 di Ricci siamo assolutamente in corsa per conquistare l’ultima categoria regionale che ci manca". Chiusura (col botto) sulla Scuola calcio che lo scorso 5 gennaio ha celebrato le finali del “memorial Luffarelli”. "La giornata delle finali ha ottenuto un successo incredibile, il campo era davvero pieno di gente – dice Coratti – Anche a livello di numeri quest’anno le cose sono andate molto bene e tuttora ci arrivano richieste di iscrizioni".