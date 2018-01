ROMA - Il Pian Due Torri, club che milita in Prima Categoria, ha piazzato tre colpi durante il mercato invernale. Si tratta di Armando Veneziano, difensore ex Gregoriana e Campagna (in Campania), dell’esperto Manuel Boncompagni, giocatore con un passato importante nelle categorie superiori, e di Luca Roscini, ex Atletico Acilia.

