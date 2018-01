Itri, Minieri: «Grande vittoria col Gaeta. Mantenuto il primato»

GAETA - Il penalty di Marciano decide le sorti della sfida tra Gaeta e Itri, gli ospiti confermano il primato mentre i padroni di casa rallentano la corsa verso la vetta. Grande rammarico in casa biancorossa, per questa sconfitta, che ostacola il cammino verso il passaggio in Eccellenza. Il DT Felice Melchionna commenta il risultato: "Una partita decisa da un episodio, quello del calcio del rigore, dove l’ingenuità del nostro difensore ha spianato la strada ad una squadra che è venuta a Gaeta, solo con l’intento di difendersi, mantenendo in panchina giocatori importanti del reparto offensivo. Ci hanno rispettato, e penso che hanno fatto anche molto bene perché alla fine giocando di rimessa sono riusciti nell’episodio del rigore a portare a casa l’intera posta. Penso non meritatamente perché il Gaeta ha giocato a calcio, ha cercato in tutti i modi di scardinare la difesa avversaria, non c’è riuscita, anche se c’è il rammarico per l’episodio finale del palo interno sul tiro di Cano e credo che sarebbe stato l’epilogo giusto di un risultato equo per quello che si è visto in campo".

QUI ITRI - Ben diverso, invece, il morale dell’Itri. C’è grande soddisfazione per una vittoria importante che conferma quanto visto finora. Orgoglioso dei suoi ragazzi mister Minieri: "Una vittoria importante contro una squadra che in casa non ha mai perso. Ci permette di rimanere primi in classifica, questa è la cosa più importante. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché si sono sacrificati tantissimo hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. Faccio i complimenti anche al Gaeta perché è un’ottima squadra, mi auguro anche per loro tutto il meglio per il resto del campionato".