Sporting San Cesareo, “Diamo un calcio al bullismo” entra nelle scuole

ROMA - Lo Sporting San Cesareo non vuole essere “solo” un semplice club di calcio. Ma vuole sottolineare l’importanza di valori sociali, di condivisione e rispetto che devono essere alla base di qualunque disciplina sportiva. Per questo da tempo il club ha lanciato un’iniziativa il cui slogan dice già molto: “Diamo un calcio al bullismo”. Un progetto, sostenuto da Regione, Coni, Figc e Lnd, che ha già ottenuto l’adesione di oltre cento società sportive del Lazio a cui lo Sporting San Cesareo consegnerà uno striscione in un evento di prossima data (probabilmente il 25 aprile prossimo) allo stadio “Roberto Pera”. Intanto già da un paio di mesi, il club del direttore sportivo Stefano Roma è riuscito a portare il progetto anche in una scuola, vale a dire l’istituto delle “Maestre Pie Filippine” di Frascati. "È la prima esperienza in Italia di questo tipo – dice con motivato orgoglio Roma – Io e il capitano della prima squadra Dorian Baluta ci rechiamo una volta a settimana presso l’istituto di Frascati e teniamo una lezione di un’ora e mezzo ai bambini delle elementari in cui le nozioni sportive affiancano i discorsi sul rispetto del compagno e dell’avversario e sul concetto di fare squadra. Saremmo felici se altre scuole del territorio volessero intraprendere un percorso simile". Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al sito www.diamouncalcioalbullismo.it, alla mail info@diamouncalcioalbullismo.it o al numero di telefono 3331129168.

LE INIZIATIVE - Ma le iniziative per questo progetto non finiscono qui. "Vogliamo organizzare proprio nell’istituto di Frascati un evento, prima della fine dell’anno scolastico, in cui tratteremo tre grandi tematiche: quella del bullismo nella vita di tutti i giorni attraverso un’associazione che si occupa di questa problematica e attraverso l’intervento di psicologi, quella dello sport come deterrente al bullismo attraverso la nostra testimonianza e la nostra proposta e infine quella del cyberbullismo attraverso una società che si occupa della materia". Intanto la Seconda categoria dello Sporting San Cesareo ha vinto la seconda partita consecutiva al “Roberto Pera”, appena riaperto: dopo la Virtus Ariccia, è caduto anche il III Municipio che è stato sconfitto col punteggio di 3-0. Di Moretti, Testa e Vagnini i gol della squadra di mister Pulina, sempre seconda a -6 dall’Acds, ma ora a +8 sulla Dinamo Labico terza.