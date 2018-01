Airone, il ds Licata: «Ora testa alla Coppa Italia contro l'Itri»

Il ds dopo la vittoria per 2-3 contro il Praeneste Carchitti: «Affronteremo una corazzata già pronta per vincere il campionato»

ROMA - Tre a due sul campo del Praeneste Carchitti. Questo l'ultimo risultato in campionato dell'Airone di mister Francesco Salotti. Al “Principi Barberini” i pometini sono andati facilmente in vantaggio subendo due gol in rapida successione nel finale di gara. “Ci siamo presentati in trasferta avendo optato per un ampio turnover in vista della sfida che disputeremo giovedì. Dopo cinquanta minuti di gioco eravamo già avanti di tre reti, a quel punto il tecnico ha compiuto tutte e cinque le sostituzioni per cercare di dare spazio a quelli che giocano un pochino meno. Allo scadere ci siamo un po' rilassati, abbiamo abbassato la guardia e loro hanno segnato queste due reti evitabili” racconta Lorenzo Licata.

LA COPPA ITALIA - Il ritorno di Coppa Italia con l'Itri è in programma giovedì al Comunale di Pomezia con il calcio d'inizio alle 14.30. I rossoblu hanno preservato Bacchiocchi, Mariani e Schiumarini facendo disputare soltanto metà gara pure a Piccini e Celiani. Il direttore sportivo si è poi soffermato su questo importante match ormai alle porte: “Mi aspetto che l'Itri venga in casa nostra a fare la gara perché questo vuole il risultato dell'andata. Il vantaggio che ci siamo guadagnati sul loro campo è emblematico ma non definitivo. Questo ci permetterà di giocare in un determinato modo. Loro sono forti e temibili, hanno un allenatore veramente molto preparato e sulla carta restano comunque i favoriti per il passaggio del turno. Sono una corazzata già pronta per vincere il campionato, noi gli daremo del filo da torcere!”.

