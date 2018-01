Insieme Ausonia, Iodice: «A Colleferro un punto guadagnato»

ROMA - Sfortunata la gara dell'Insieme Ausonia nella contro il Colleferro fanalino di coda. La formazione di Gioia ha impattato per 1-1, grazie al gol siglato da Emma in avvio e pareggiato da Costantini superata la mezz'ora del primo tempo. Partita che si è venuta a complicare dopo l'espulsione di Natoni al 25' e ulteriormente nella ripresa con il secondo cartellino rosso all'indirizzo di Emma. Un'Insieme Ausonia che comunque ha dato continuità alle ultime prestazioni raccogliendo il quinto risultato utile di fila per la squadra che milita nel girone B di Eccellenza.

LE PAROLE DEL DS IODICE - A tornare sul match del Caslini è il direttore sportivo dei biancoblù, Carlo Iodice. “Siamo partiti benissimo trovando subito il vantaggio dopo pochi minuti. Poi, la grossa ingenuità di Natoni con conseguente espulsione ci ha inevitabilmente condizionati, abbiamo subito incassato il pareggio e poi nel secondo tempo siampo rimasti addirittura in nove. Alla luce dei 90' di ieri credo che il punto che abbiamo guadagnato sia comunque ottimo. Il gruppo si è compattato anche in virtù degli acquisti di dicembre che si sono integrati velocemente. Al nostro primo anno di Eccellenza stiamo facendo esperienza e i ragazzi stanno arrivando alla giusta maturazione. Stiamo gettando le basi per poterci confermare e migliorare nella prossima stagione”.