Giovanissimi Atletico 2000, Laureti: «Non dobbiamo mollare»

ROMA - Un sabato da dimenticare per i Giovanissimi Fascia B dell’Atletico 2000. Quello con il Città di Ciampino era un appuntamento importantissimo dove non si poteva sbagliare. E invece sono stati gli ospiti ad uscire dal Catena con i tre punti, scavalcando in classifica proprio i biancorossi e acquistando quota per quella salvezza contesa da molti. Non è assolutamente soddisfatto il tecnico, Daniele Laureti, dispiaciuto per l’esito e per la prestazione: “Dopo essere andati in vantaggio dovevamo mantenere alto il ritmo, invece la squadra ha pensato di salvaguardare il risultato non giocando più ed indietreggiando il proprio raggio d’azione. Sono amareggiato visto che questo modo di affrontare le sfide non rispecchia assolutamente la mia ottica. Non si può giocare con la paura di vincere”.

UN MOMENTO DURO - Più che rabbia è desolazione quella di Laureti che parla del periodo della sua squadra: “Dopo le prestazioni con Cinecittà Bettini, Lazio e Accademia Calcio Roma, nonostante i risultati, avevo ottenuto buone sensazioni, ma vedere partite come quella dello scorso sabato contro il Città di Ciampino è un grandissimo peccato. In settimana proveremo a modificare qualcosa nel reparto arretrato ed organizzeremo un incontro con i ragazzi per parlare e cercare capire chi ha la determinazione adatta per far superare all’Atletico 2000 questo momento duro. Non dobbiamo mollare. La società ci tiene e noi cercheremo in tutti i modi di conquistare la salvezza” conclude Laureti.