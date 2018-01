Il difensore si è svincolato dal Brescia e ha un passato nel settore giovanile della Roma, l'attaccante arriva in prestito dal Fondi

ROMA - Il Trastevere Calcio ha annunciato oggi due nuovi acquisti. Si tratta del difensore classe 2000 Danilo Barbarossa (svincolatosi dal Brescia e con un passato nel settore giovanile della Roma) e dell’attaccante classe 2000 Alessio Cipriani, in prestito dal Racing Fondi. I due giocatori si sono già aggregati alla prima squadra e sono a disposizione del tecnico Aldo Gardini in vista della prossima gara di campionato Anzio-Trastevere, valida per la 22a giornata del girone G di Serie D.

