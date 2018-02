Il Sora cerca l'ottava vittoria di fila

SORA - Sora Calcio impegnato nella delicata trasferta sul campo della Pro Calcio Lenola nella ventiduesima giornata del campionato di Promozione girone D. All'andata i bianconeri vinsero 1-0 con un gol di Ivan Reali e adesso, dopo sette vittorie consecutive, cercano ancora i tre punti per rimanere in vetta alla classifica, con l'Itri impegnato nello scontro diretto di Cassino contro il Real Colosseo. Itri che mercoledì prossimo recupererà finalmente la famosa partita di Arpino, sospesa sul punteggio di 1-1 dall'arbitro, la signora Sara Mainella di Roma, che si vide minacciata da un giocatore pontino. La Pro Calcio Lenola, allenata dal ciociaro Mirko Carlini, dovrà fare a meno dello squalificato Tretola, mentre nel Sora sono tutti a disposizione. Il match, in programma per le ore 11 presso il campo sportivo Falcone e Borsellino di Lenola, sarà diretto dall'arbitro Niccolò Fucci di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Picillo di Cassino e Willy Cabanel Mounga Ngwate di Aprilia.

