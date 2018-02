Nuova Milvia, Del Brocco: «E adesso ripartiamo»

ROMA - Torna finalmente a sorridere la Nuova Milvia di Gianni Del Brocco, vittoriosa nel 18° turno di campionato in trasferta con la Virtus Campagnano. “Siamo in un momento difficile, ma abbiamo le forze per rialzarci”, aveva detto in settimana il tecnico gialloblu, soddisfatto di come i suoi abbiano approcciato la gara sin dal fischio d’inizio. “Negli spogliatoi ho visto i ragazzi caricarsi tra loro, c’era voglia di vincere e grande concentrazione”, racconta Del Brocco. “Venivamo da quattro sconfitte consecutive e sapevamo che non era facile per noi questa gara, ma i ragazzi sono scesi in campo con tanta grinta e determinazione e abbiamo portato a casa il risultato”. Ad aprire le marcature nella prima frazione di gioco è Zerauschek con un eurogol: cross dalla destra, stop e tiro in controbalzo con la sfera che toglie le ragnatele dall’incrocio dove non può arrivare il portiere di casa. Dopo dieci minuti gli ospiti raddoppiano con Diaconale che ritrova il pallone in mischia dopo un corner e manda in rete per il gol del definitivo 2-0. “Complimenti ai ragazzi, queste gare sono le più difficili perché a livello psicologico non eravamo in un buon momento, ma siamo stati compatti e concreti e ci siamo meritati questi tre punti. Mi auguro – conclude Del Brocco – che sia punto di partenza per continuare a far bene in campionato, con questo atteggiamento e questa voglia di giocare il nostro calcio”. Tre punti preziosi dunque per la Nuova Milvia che punta già la prossima sfida casalinga con il Guidonia, ultima in classifica a quota 2 punti nel girone B: un’occasione da cogliere al volo.