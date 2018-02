Città di Ciampino fermato in trasferta

CIAMPINO - Non è stata una bella partita quella tra Monte Grotte Celoni e Città di Ciampino, ma lo 0-0 finale ai punti penalizza la squadra di Granieri, ancora una volta incapace di concretizzare le occasioni costruite nei 90 minuti. In pieno recupero il City sfiora il colpaccio: dopo una serie di rimpalli nell’area gialloblù il pallone finisce tra le gambe di Fiore che indirizza verso la porta senza però impensierire più di tanto il numero uno di Leone. Finisce così, a reti bianche, la settima di ritorno per un City che ora ha l’obbligo di rialzarsi al Superga, dove domenica riceverà il Real Monterotondo Scalo.

