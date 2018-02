SORA - Un grande Sora espugna per 2-1 il campo del Monte San Biagio nella 24esima giornata del campionato di Promozione girone D grazie alla doppietta di bomber Paride Gigli. I bianconeri così restano in scia alla capolista Itri, che ha un vantaggio di 6 punti, mentre vanno a +4 dal Real Cassino Colosseo, sconfitto in casa dal Terracina. A decidere la sfida ci ha pensato Gigli, autore di un gol per tempo (il secondo è arrivato su calcio di rigore).

