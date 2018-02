Giardinetti Garbatella, Russo: «Complimenti ai ragazzi»

ROMA - Il Giardinetti Garbatella batte la Roma VIII 1-0 e accorcia le distanze dalla vetta, ora a quattro lunghezze. Il tecnico Russo commenta così: "Giocare contro la ROMAVIII non era semplice, dovevamo fare goal subito e ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo lottato ed era importante vincere. Restiamo in scia e manteniamo un buon margine di punti dalla terza, era importante riuscirci e ci siamo riusciti. Dopo il vantaggio potevamo essere più lucidi, ma sono molto soddisfatto, soprattutto perché con la partita di coppa di mercoledi, temevo che ne potevamo risentire. Bravi ai miei ragazzi, godiamoci questa vittoria, ma da martedi si ritorna a lavorare sodo, perché oggi abbiamo vinto solo una battaglia, non la guerra".