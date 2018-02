Pibe de Oro, Di Giacinto: «Diamo il massimo sino alla fine»

ROMA - La vittoria contro il Quarticciolo ha dato nuove energie in casa Pibe de Oro. Tre punti importanti e che hanno sicuramente caricato un ambiente voglioso di dare continuità al bel risultato: “E' stata importante per dare una scossa – racconta Fabio Di Giacinto – il presidente è venuto da noi e ci ha parlato, così come il mister. La società ci ha sempre dato tanto e questo era il modo migliore per dirgli grazie”. Adesso però ci sarà la difficile trasferta in casa dello Sporting San Cesareo, secondo della classe: “Speriamo che l'ultimo successo ci sproni nella maniera giusta. Affronteremo la partita con lo stesso spirito con cui siamo scesi in campo contro il Quarticciolo. Da qui alla fine – chiude poi il centrocampista – siamo pronti a dare il massimo senza risparmiarci, poi tireremo le somme”.